Troppe difficoltà nei servizi medico-sanitari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Sullaregistrata dai cittadini in relazione all’erogazione delle prestazionie in regime di convenzione, interviene il presidente di Legambiente di Lucca, Michele Urbano. Lo fa in maniera ufficiale e alla luce di quanto contenuto nello statuto dell’associazione che si occupa di ambiente, attraverso una nota protocollata sia alla direzione aziendale dell’Usl Area vasta nord ovest che al sindaco di Lucca e presidente della condferenza dei sindaci, Mario Pardini. Sulla vicenda, si sono già registrate lamentele, a partire da una recente nota a firma della Uil-Fpl sanità e Uil-Fpl Medici. Scrive Urbano: "E’ da tempo che persistonoa prenotare prestazioni ambulatoriali in regime di convenzione a mezzo Cup: si tratta di radiografie, visite oculistiche, visite otorino, visite ...