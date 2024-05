Castelbike è stato un successo grandioso Oltre duecento partecipanti invadono il paese

(Di martedì 7 maggio 2024) CASTELFRANCO Paolo Marinari, il presidente del Ccn–Centro commerciale naturale, è entusiasta. "Mai avremmo immaginato undel genere – le sue parole –200alla prima edizione disono un risultato straordinario. Siamo felicissimi e il prossimo anno riproporremo sicuramente questa manifestazione che ha portato tanta gente ine ha permesso a chi ha preso parte al radno di mountain bike non competitivo di conoscere i boschi delle Cerbaie e in particolare la riserva naturale di Montefalcone che si trova nel nostro territorio". "Vedere l’entusiasmo dei tantidavvero emozionante e ieri ci siamo messi immediatamente al lavoro per togliere la segnaletica del percorso e garantire il ripristino delle aree coinvolte ...

Castelfranco fa il pieno di ciclisti: oltre 200 iscritti alla prima edizione di Castelbike - Castelfranco fa il pieno di ciclisti: oltre 200 iscritti alla prima edizione di castelbike - Un successo oltre ogni aspettativa quello di castelbike, il primo raduno di mountain bike non competitivo organizzato domenica 5 maggio dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto e ...

Castelbike, oltre 200 iscritti per il giro in bici nei boschi - castelbike, oltre 200 iscritti per il giro in bici nei boschi - Un successo oltre ogni aspettativa quello di castelbike, il primo raduno di mountain bike non competitivo organizzato domenica 5 maggio dal Centro ...