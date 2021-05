Scuola, Incontro tra i genitori Si Dad e l’assessore regionale Lucia Fortini (Di giovedì 6 maggio 2021) Anno Scolastico 2021/2022 in sicurezza: gli Amministratori del Gruppo “genitori Salerno Sì DAD” hanno incontrato l’assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini. Nel corso della riunione, Antonio Ilardi e Mary Buono hanno espresso la preoccupazione di migliaia di genitori per l’affrettata decisione, assunta dal Governo nazionale, relativa al rientro in presenza degli studenti di tutti i cicli scolastici, che sta provocando, migliaia di contagi e di quarantene nonché gravi difficoltà di gestione dell’attività didattica. Hanno rappresentato il proprio disappunto per le numerose revoche, determinate da evidenti lacune della normativa di riferimento nazionale, della DDI precedentemente concessa a studenti per condizioni di fragilità proprie o di conviventi. Ed hanno, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 maggio 2021) Anno Scolastico 2021/2022 in sicurezza: gli Amministratori del Gruppo “Salerno Sì DAD” hanno incontratoalla. Nel corso della riunione, Antonio Ilardi e Mary Buono hanno espresso la preoccupazione di migliaia diper l’affrettata decisione, assunta dal Governo nazionale, relativa al rientro in presenza degli studenti di tutti i cicli scolastici, che sta provocando, migliaia di contagi e di quarantene nonché gravi difficoltà di gestione dell’attività didattica. Hanno rappresentato il proprio disappunto per le numerose revoche, determinate da evidenti lacune della normativa di riferimento nazionale, della DDI precedentemente concessa a studenti per condizioni di fragilità proprie o di conviventi. Ed hanno, ...

