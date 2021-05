Milano: De Corato, ‘sabato con i Sentinelli sarà nuovo assembramento, Sala irresponsabile’ (Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano, 5 mag.(Adnkronos) – “Sabato 8 maggio, a Milano, è prevista una manifestazione organizzata dai Sentinelli a favore del ddl Zan; l’amministrazione comunale ha autorizzato l’evento, all’Arco della Pace, al quale sono attesi partecipanti da tutta Italia. Vuol dire che ci sarà un altro assembramento, benedetto da Sala”. L’allarme arriva dall’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato ,che all’Adnkronos spiega: “Solo negli ultimi due mesi, da febbraio a oggi, i antagonisti e centri sociali a Milano hanno fatto quello che hanno voluto: prima il rave party sui Navigli, la settimana dopo la commemorazione per ricordare Dax, senza contare la biciclettata del 25 aprile e i cortei del 1 maggio. Io davvero non so cos’altro debba ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021), 5 mag.(Adnkronos) – “Sabato 8 maggio, a, è prevista una manifestazione organizzata daia favore del ddl Zan; l’amministrazione comunale ha autorizzato l’evento, all’Arco della Pace, al quale sono attesi partecipanti da tutta Italia. Vuol dire che ciun altro, benedetto da”. L’allarme arriva dall’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De,che all’Adnkronos spiega: “Solo negli ultimi due mesi, da febbraio a oggi, i antagonisti e centri sociali ahanno fatto quello che hanno voluto: prima il rave party sui Navigli, la settimana dopo la commemorazione per ricordare Dax, senza contare la biciclettata del 25 aprile e i cortei del 1 maggio. Io davvero non so cos’altro debba ...

TV7Benevento : Milano: De Corato, 'sabato con i Sentinelli sarà nuovo assembramento, Sala irresponsabile'... - tonitho : quella volta che #pisapia, ex ministro con rifondazione comunista, da sindaco di #Milano, andò alla commemorazione… - massimick1971 : @R_De_Corato questo come lo chiamiamo? Parla lei di sicurezza? Ne ha i titoli? Riguarderei il suo passato in giunta… - ilgiornale : Per De Corato il documento unico 2021-23 getta le basi per la nuova regolarizzazione - MilanoSpia : Sala alla cerimonia per Sergio Ramelli. De Corato: «Avrei voluto vederlo con la fascia tricolore»… -