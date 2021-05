Mercato Juventus | dalla Spagna | accordo vicino per il nuovo terzino sinistro

(Di mercoledì 5 maggio 2021)– Ladeve rifondare. Tanti elementi in rosa hanno deluso e potrebbero partire nella prossima sessione di. Uno su tutti Alex Sandro. Il brasiliano ex Porto da qualche anno ormai è troppo discontinuo. Di fatto i bianconeri potrebbero lasciarlo partire per cercare ungiovane e di talento. L’ultimo nome arriva: Josè Luis Gayà,del Valencia.il colpo? Secondo quanto riporta ‘elgoldigital’, infatti, José Luis Gaya potrebbe presto essere uncalciatore della ...

calciomercatoit : ?? - agent_loken : #Juventus #Paratici non si sta occupando attualmente del mercato bianconero. La società bianconera ha in mente una… - phiol97 : @maxcromax76 @despecialuan @emaxstatman @FabrizioRomano Tralasciando il fallimento economico e tecnico dell'operazi… - dnaJuve27 : Speriamo ?? - mirkonicolino : Chi raccoglierà l'eredità di #AlexSandro? -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

Il noto agente Sabatino Durante ha parlato delle panchine die Inter facendo un annuncio su Conte e Allegri Dopo l'approdo di Mourinho alla Roma, la ...è che non vuol fare il'. Per ...... Jorge Mendes avrà ricevuto dai Friedkin le carte di credito per ilma c'è da fare i conti ... con tre innesti di censo, può molestare l'Inter e poi il Milan e la. Di sicuro sui fogli ...MERCATO JUVENTUS - La Juventus deve rifondare. Tanti elementi in rosa hanno deluso e potrebbero partire nella prossi ...Una cifra piuttosto alta anche per la Juve, considerando la situazione economica generale, che potrebbe essere limata contando sulla volontà del giocatore. Locatelli Juve: il Sassuolo chiede 40 milion ...