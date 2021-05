“Vi dico tutto”. Dalle mosse per il Colle e quelle per Chigi: Bisignani a ruota libera (Di martedì 4 maggio 2021) Quale leader di partito è più ascoltato dal presidente del Consiglio Mario Draghi? A questa, e a tante altre domande e retroscena, risponde Luigi Bisignani in una succulenta intervista rilasciata ad Alberto Maggi per affaritaliani.it. “Non vedo una grande differenza. Col governo precedente”, dice Bisignani. Che sul leader più ascoltato dal premier è netto: “Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d’Italia, stando all’opposizione, è quella che dice le cose più ragionevoli. C’è una sorta di telefono senza fili con Draghi, un’ottima sintonia”.



