Covid India, superati i 20 milioni di contagi (Di martedì 4 maggio 2021) L'India ha superato i 20 milioni di casi di Covid 19 dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dai dati ufficiali delle autorità sanitarie, che hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 357.229 contati, per un totale di 20,3 milioni, mentre i morti sono 3.449 per un totale di 222.408. L'articolo proviene da Italia Sera.

