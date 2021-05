Ancora nuvole | qualche pioggia | rare schiarite E perfino grandinate

(Di sabato 1 maggio 2021) A sorpresa abbiamo vistoraggio di sole. Che prosegua e inauguri come si deve l’avvio di maggio e il primo weekend di ritorno in zona gialla? Risponde Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Una vasta area depressionaria convoglia verso la Lombardia umide correnti meridionali che apportano precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensità sulla Lombardia. Tale situazione si protrarrà fino a domenica. Sabato 1 maggio 2021 Tempo Previsto: molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno ovunque con al mattino piogge deboli diffuse più probabili su Alpi e Prealpi, in pianura asciutto. Nel pomeriggio piogge sparse più probabili sui settori alpini, prealpini e di pianura occidentali, asciutto sui settori di pianura centro-orientali. Nella sera-notte intensificazione delle precipitazioni su tutta la regione quando ...

Lunedì 3 maggio 2021qualche rovescio all'interno, più sole lungo le coste. Ventilazione moderata.Al pomeriggio instabilità insistente sui medesimi settori, concieli coperti. In serata residue precipitazioni tra Campania, Calabria e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Temperature In ...Una veloce perturbazione interesserà la Liguria tra la serata di sabato e le prime ora di domenica con piogge sparse e rovesci. Seguiranno condizioni di variabilità inserite in un clima ventoso e ...