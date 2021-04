Inter, in arrivo 270 milioni da Bain ma il debito non sarà aumentato: il motivo (Di giovedì 29 aprile 2021) Sembra in dirittura d’arrivo l’operazione con Bain Capital che porterà all’Inter 270 milioni di euro: i dettagli L’arrivo di Steven Zhang in Italia ha dato una decisa accelerata al futuro economico-finanziario dell’Inter. Secondo Il Corriere dello Sport, per risolvere la pesante crisi finanziaria, Zhang. ha ormai scelto la strada di un prestito ponte, accettando anche tassi d’Interesse tutt’altro che agevolati. L’operazione appare in dirittura d’arrivo, con Bain Capital, ma l’altro fondo, Oaktree, non è ancora tagliato fuori. Il denaro, circa 270 milioni, arriverà a Great Horizon, la holding lussemburghese di Suning, che lascerà in pegno le sue azioni. Da capire i passi successivi, perché il gruppo di Nanchino potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Sembra in dirittura d’l’operazione conCapital che porterà all’270di euro: i dettagli L’di Steven Zhang in Italia ha dato una decisa accelerata al futuro economico-finanziario dell’. Secondo Il Corriere dello Sport, per risolvere la pesante crisi finanziaria, Zhang. ha ormai scelto la strada di un prestito ponte, accettando anche tassi d’esse tutt’altro che agevolati. L’operazione appare in dirittura d’, conCapital, ma l’altro fondo, Oaktree, non è ancora tagliato fuori. Il denaro, circa 270, arriverà a Great Horizon, la holding lussemburghese di Suning, che lascerà in pegno le sue azioni. Da capire i passi successivi, perché il gruppo di Nanchino potrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter arrivo Inter, con Zhang arrivano i soldi: pronti 250 milioni Commenta per primo Ieri è stato il giorno del rientro in Italia di Steven Zhang . La Gazzetta dello Sport parla dell'arrivo del presidente dell' Inter , che oltre a festeggiare l'imminente scudetto si occuperà di definire il prestito da 250 milioni di euro che il fondo Bain Capital verserà alla società ...

Inter, in arrivo 270 milioni da Bain ma il debito non sarà aumentato: il motivo Calcio News 24 Zhang riabbraccia l’Inter: si parla di mercato, fondi e stadio Steven Zhang ha rimesso piede a Milano dopo mesi per vivere l'intenso finale di stagione e programmare il futuro dell'Inter.

Inter, il ritorno è vicino | Arriva l’annuncio social Le ultime news Inter mettono in evidenza le parole di Vidal out da inizio marzo. Il centrocampista cileno è reduce dall'intervento al menisco ...

