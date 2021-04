Draghi: l'ascesa di un nuovo leader nella Ue raccontata dai giornali (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Il primo è stato il Financial times, l'ultima la Frankfurter Allgemeine Zeitung, in mezzo le Figaro, ed El Pais. Mario Draghi incassa le lodi della stampa europea dopo il varo del Piano di ripresa e resilienza, con il quale l'Italia si candida a ricevere 221 miliardi di euro da Bruxelles, ma il sostegno che riceve per i suoi primi due mesi e mezzo a palazzo Chigi va oltre i confini italiani e si colloca nel cuore di un'Europa in cerca di leadership. Il Financial times ha dato il via alla vigilia del varo del Pnrr, lodando il prestigio personale che il premier ha messo al servizio del Paese. Ma per il quotidiano della City c'è di più: "a meno di tre mesi dall'inizio del governo di unità nazionale del primo ministro Mario Draghi, non solo la voce di Roma viene ascoltata forte e chiara a Parigi e Berlino, ma sta sempre più ... Leggi su agi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Il primo è stato il Financial times, l'ultima la Frankfurter Allgemeine Zeitung, in mezzo le Figaro, ed El Pais. Marioincassa le lodi della stampa europea dopo il varo del Piano di ripresa e resilienza, con il quale l'Italia si candida a ricevere 221 miliardi di euro da Bruxelles, ma il sostegno che riceve per i suoi primi due mesi e mezzo a palazzo Chigi va oltre i confini italiani e si colloca nel cuore di un'Europa in cerca diship. Il Financial times ha dato il via alla vigilia del varo del Pnrr, lodando il prestigio personale che il premier ha messo al servizio del Paese. Ma per il quotidiano della City c'è di più: "a meno di tre mesi dall'inizio del governo di unità nazionale del primo ministro Mario, non solo la voce di Roma viene ascoltata forte e chiara a Parigi e Berlino, ma sta sempre più ...

