Stefania Orlando pubblica il video di Babilonia e conquista il web

(Di mercoledì 28 aprile 2021)inNel corso degli ultimi mesi come ormai ben sappiamo are il cuore del pubblico italiano e del web è stata. La nota conduttrice infatti grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 ha avuto modo di farsi conoscere ancora di più dai telespettatori, diventando in breve uno L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

ha pubblicato il video della sua hit Babilonia. Cinque mesi fa è uscito il singolo, quando lei era ancora dentro la casa del GF Vip e oggiha rilasciato il video musicale di Babilonia . Nella clip c'è la queen sul trono circondata da manzi, com'è giusto che sia. Speriamo solo di riuscire a ballare Babilonia presto in ...Da 'www.today.it'Il duro sfogo di Diletta Leotta - che ieri ha tuonato contro le continue insinuazioni sulla sua vita sentimentale e l'asfissiante presenza dei paparazzi - non ha placato il gossip. ...Tommaso Zorzi è stato visto per le strade di Milano in dolce compagnia. Pare che lui sia un rampollo di una nota famiglia di Torino, ...Stefania Orlando in queste ore ha ricevuto parecchi attacchi a causa di un gesto brutto, secondo alcuni suoi follower. Tutto è iniziato durante la diretta L'ex gieffina e volto Rai è stata accusata, s ...