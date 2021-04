Inter | Barella | “Il gol alla Juve il più bello Scudetto? Stanchi | ma conta l’obiettivo”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Parola a Nicolò.Con la vittoria sul Verona a San Siro,squadra di Antonio Conte mancano sempre meno punti per conquistare il titolo aritmeticamente. Dopo due pareggi di fila, l', ha infatti ritrovato la vittoria avvicinandosi sempre di più all'obiettivo. Lo sa bene Nicolòche, a 5 giornate dfine del campionato, è pronto a dare il 100%."Sicuramente la stanchezza inizia a farsi sentire, è stato un anno particolare e noi non ci siamo quasi mai fermati, maè più importante di tutto.era quello anche l’anno scorso, purtroppo non ce l’abbiamo fatta, abbiamo perso anche una finale. Quello è qualcosa che ci ha stimolato dentro e lo abbiamo usato a nostro favore per migliorare ancora. Ci hanno ...