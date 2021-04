Lorella Boccia: età, marito Niccolò Presta, Amici, carriera, Instagram (Di martedì 27 aprile 2021) Lorella Boccia è la moglie di Niccolò Presta, nonché ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. Ma cos’altro sappiamo ancora di lei? Leggi anche: Paola Perego: in che rapporti è con Niccolò, figlio di suo marito Lucio Presta? Chi è Lorella Boccia? Biografia Lorella Boccia è nata a Torre Annunziata, vicino Napoli, il 27... Leggi su donnapop (Di martedì 27 aprile 2021)è la moglie di, nonché ex ballerina didi Maria De Filippi. Ma cos’altro sappiamo ancora di lei? Leggi anche: Paola Perego: in che rapporti è con, figlio di suoLucio? Chi è? Biografiaè nata a Torre Annunziata, vicino Napoli, il 27...

Advertising

95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Giovedì 6 maggio, a mezzanotte e 20 su Italia1 (dopo Gli Album di Freedom che si sposta), parte Venus Club con Lorella… - Mattiabuonocore : Giovedì 6 maggio, a mezzanotte e 20 su Italia1 (dopo Gli Album di Freedom che si sposta), parte Venus Club con Lorella Boccia - lostinhazz : RAGA LORELLA BOCCIA INCINTA AIUTO È BELLISSIMA SONO COSÌ FELICE PER LEI???? - DonnaGlamour : Lorella Boccia: quello che non sai sull’ex ballerina di Amici e moglie di Niccolò Presta - statodelsud : Lorella Boccia è incinta: primo figlio per lei e per Niccolò Presta -