L'Eredità, concorrente arrestato: «Padre ucciso a martellate» VIDEO PUNTATA (Di lunedì 26 aprile 2021) Marco Eletti, ex concorrente de L'Eredità, sotto la guida di Flavio Insinna, è stato arrestato per l'omicidio del Padre e si presuppone abbia tentato anche quello della madre, adesso in coma. Scopriamo tutto quel che c'è da sapere… Leggi anche: Isola: Iva e Elettra gelose di Tommaso Zorzi? Lui guadagna di più, cifra SHOCK: 600 mila euro Ex concorrente de L'Eredità arrestato: chi è Marco Eletti? Ennesimo omicidio plurimo in famiglia: questa volta a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Marco Eletti, figlio della coppia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di avere ucciso il Padre Paolo e ferito la madre. L'ex concorrente de L'Eredità ha 33 anni, è un impiegato ...

