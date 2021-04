Agguato in Sud Sudan, ferito missionario italiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Padre Christian Carlassare, missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, è stato ferito da due uomini armati; è in condizioni stabili. Lo riferisce la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Originario di Schio (Vicenza), è il più giovane vescovo italiano. Nominato da Papa Francesco l?8 marzo di quest’anno dovrebbe essere ordinato vescovo a fine maggio. “Nella notte abbiamo appreso dell’attentato ai danni del neo-eletto vescovo della diocesi di Rumbek p. Cristian Carlassare. Il missionario comboniano è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Juba”, riferisce l’agenzia Fides. “P. Cristian è stato picchiato, insieme alla suora che era con lui, poi gli hanno sparato quattro proiettili alle gambe. Stando alle prime notizie l’attentato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Padre Christian Carlassare,e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in Sud, è statoda due uomini armati; è in condizioni stabili. Lo riferisce la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Originario di Schio (Vicenza), è il più giovane vescovo. Nominato da Papa Francesco l?8 marzo di quest’anno dovrebbe essere ordinato vescovo a fine maggio. “Nella notte abbiamo appreso dell’attentato ai danni del neo-eletto vescovo della diocesi di Rumbek p. Cristian Carlassare. Ilcomboniano è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Juba”, riferisce l’agenzia Fides. “P. Cristian è stato picchiato, insieme alla suora che era con lui, poi gli hanno sparato quattro proiettili alle gambe. Stando alle prime notizie l’attentato ...

