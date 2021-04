Cosa succede al confine fra Russia e Ucraina L’analisi di Valori

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 aprile 2021), Unione Europa e Usa hanno spesso interagito tra loro e la crisi in Donbass è difficile da fermare, in quanto da metà marzo la situazione altrasi è surriscaldata. Il 13 aprile, il ministro degli Esteri ucraino ha partecipato alla riunione straordinaria del Comitato Nato-e ha tenuto colloqui con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e il segretario di Stato americano Tony Blinken, sperando di ottenere il sostegno dei Paesi della Nato nel confronto con la. Lo stesso giorno, il presidente Usa Biden ha parlato con l’omologo russo Putin. Biden ha ribadito il sostegno degli Usa all’e ha proposto di tenere un vertice in un Paese terzo nei prossimi mesi per discutere in modo esauriente le attuali questioni ...