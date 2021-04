Consulta: dal processo penale alla famiglia, le decisioni nel 2020 (3) (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – Sul fronte lavoro, cade un tassello del Jobs act, quello che ancora in via esclusiva all’anzianità di servizio la determinazione dell’indennità di licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali. Soprattutto nei casi di anzianità modesta, osserva la Corte con la sentenza n. 150, “si riducono in modo apprezzabile sia la funzione compensativa sia l’efficacia deterrente della tutela indennitaria”. Con la sentenza 212, poi, la Corte ritiene sufficiente il ricorso cautelare per impugnare il trasferimento e altri atti del datore di lavoro (compreso il licenziamento). La sentenza 164 dichiara invece legittime le Poer (posizioni organizzative di elevata responsabilità) istituite nelle Agenzie fiscali, poiché non hanno natura dirigenziale né sono incarichi temporanei. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – Sul fronte lavoro, cade un tassello del Jobs act, quello che ancora in via esclusiva all’anzianità di servizio la determinazione dell’indennità di licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali. Soprattutto nei casi di anzianità modesta, osserva la Corte con la sentenza n. 150, “si riducono in modo apprezzabile sia la funzione compensativa sia l’efficacia deterrente della tutela indennitaria”. Con la sentenza 212, poi, la Corte ritiene sufficiente il ricorso cautelare per impugnare il trasferimento e altri atti del datore di lavoro (compreso il licenziamento). La sentenza 164 dichiara invece legittime le Poer (posizioni organizzative di elevata responsabilità) istituite nelle Agenzie fiscali, poiché non hanno natura dirigenziale né sono incarichi temporanei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

