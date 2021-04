Brumotti aggredito a Roma | furgone distrutto e giornalisti in fuga | ecco cosa è successo

(Di martedì 20 aprile 2021) L’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio, è statoinsieme alla sua troupe mentre documentava uno spaccio di droga. Anche ilè stato. L’aggressione Nel quartiere di Quarticciolo a, l’inviato stava documentando uno spaccio di droga in Via Ostuni, quando un gruppo di persone halui, la troupe e il giornalista Vincenzo Rubano. Il cameraman e i due inviati hanno riportato diversi lividi, ma ad avere la peggio proprio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, mentre ie gli inviati sono stati costretti a darsi alla. su Il Corriere della Città.

Lividi ed escoriazioni per tutti e tre, Vittorioil più colpito dagli aggressori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la troupe, che da giorni documentava la condizione della piazza, ...Stazione, il biker Vittorioaccerchiato edagli spacciatori 14 marzo 2021 Nuova sortita pisana, di giorno e di sera, per il biker di ' Striscia la notizia ' Vittorio. Iera sera, 30 marzo, nella ...di Maria Emilia Cobucci Attimi di paura questo pomeriggio nel quartiere Quarticciolo di Roma per la troupe di Vittorio Brumotti. Il noto campione di Bike Trial e inviato del famoso tg satirico di Stri ...L'inviato di "Striscia la notizia" è stato malmenato assieme a un gornalista e un cameraman. Distrutto anche il furgone ...