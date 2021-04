Armin Laschet o Annalena Baerbock | partita la corsa al dopo-Merkel

(Di martedì 20 aprile 2021) In ventiquattro ore la nebbia che avvolgeva la politica tedesca si è molto diradata, non del tutto, ma quanto basta per mettere meglio a fuoco i prossimi passi. Alla designazione di ieri dicome candidata dei Verdi alla Cancelleria federale nelle elezioni del 26 settembre, è seguita oggi la decisione della Cdu/Csu di schierare in campo, presidente del Nord Reno-Vestfalia, il Land più popoloso e ricco della Germania.una logorante sfida con il rivale Markus Söder, leader della Csu e presidente della Baviera, il responso del presidio del partito è stato per la tranquilla continuità dipiuttosto che per l’impulsiva assertività di Söder. E lo sconfitto, seguendo la prassi, si è subito messo a disposizione del vincitore per la battaglia comune ...

"Sappiamo che la Germania non è forte se l'Europa non è forte. Soltanto a livello europeo si può rispondere a questa pandemia". Lo ha detto, candidato alla cancelleria tedesca dell'Unione Cdu - Csu.ha sottolineato l'importanza di "soluzioni multilaterali" nelle crisi. "Auguri di cuore, caro, per il ...Dopo mesi di laceranti lotte interne, la CDU ha scelto il futuro candidato alla ...La candidata dei Verdi ha più vento nelle vele, il prescelto della Cdu è logorato dalla corsa interna, Scholz (Spd) ha un partito da ricostruire ...Sconfitto il carismatico Söder (Csu). Il germanista Bolaffi: "Sistema dei partiti in Germania è in salute, non come in Italia o Francia" ...