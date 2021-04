Stato di emergenza fino al 31 luglio? Cosa c’è dietro lo scontro nel governo (Di lunedì 19 aprile 2021) Stato di emergenza fino al 31 luglio? Salvini da giorni parla di vittoria della Lega per le riaperture dal 26 aprile e già annuncia che vuole abolire il coprifuoco alle 22; ma il centrodestra si prepara a una nuova battaglia: quella sul rinnovo dello Stato di emergenza, che dall’opposizione ha sempre criticato duramente. Come lo spiegherà ai suoi elettori il “Capitano”? Scrive il Fatto che Draghi è intenzionato a rinnovare lo Stato di emergenza fino al 31 luglio: una grana il centrodestra, ma soprattutto per la Lega, che vorrebbe mercanteggiare per ridurre la proroga a un periodo più breve. Non perché non lo ritiene necessario, ma per ragioni di consenso: Il premier Draghi vuole prorogare lo Stato di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021)dial 31? Salvini da giorni parla di vittoria della Lega per le riaperture dal 26 aprile e già annuncia che vuole abolire il coprifuoco alle 22; ma il centrodestra si prepara a una nuova battaglia: quella sul rinnovo dellodi, che dall’opposizione ha sempre criticato duramente. Come lo spiegherà ai suoi elettori il “Capitano”? Scrive il Fatto che Draghi è intenzionato a rinnovare lodial 31: una grana il centrodestra, ma soprattutto per la Lega, che vorrebbe mercanteggiare per ridurre la proroga a un periodo più breve. Non perché non lo ritiene necessario, ma per ragioni di consenso: Il premier Draghi vuole prorogare lodi ...

Advertising

Ettore_Rosato : Il vaccino #JohnsonandJohnson è stato sospeso negli Usa per 6 casi di trombosi su 7 milioni di somministrazioni. Gi… - AlfonsoCelotto : RT @Carmela29024055: Gentilissimo Professore @danielecoduti,ma lo stato di emergenza dichiarato il 31/01/ 2020 in conseguenza all'insorgenz… - alborama : RT @ilpetulante: Coprifuoco fino al 30 maggio e proroga dello stato di emergenza fino a luglio. Manco durante la seconda guerra mondiale... - eowyn962010 : RT @walterkj: @borghi_claudio @EnricoLetta Sul sito della Protezione Civile non c’è più la normativa che spiega quali sono i compiti in cas… - PasqualeVacca12 : RT @ilpetulante: Coprifuoco fino al 30 maggio e proroga dello stato di emergenza fino a luglio. Manco durante la seconda guerra mondiale... -

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza Caos amministrative, i timori (fondati) della sinistra ...esecutivo di emergenza nazionale, i partiti si preparano alla campagna elettorale per le amministrative di ottobre. Come è noto, si sarebbero dovute svolgere tra maggio e giugno ma il rinvio è stato ...

Gender Watch: Lo Zan e l'arte della manipolazione della notizia ... che dovrebbe essere discusso in Senato dopo essere già stato approvato alla Camera. Il caso, all'... Uno schema classico: il caso pietoso che assurge a emergenza nazionale, la legge già pronta per ...

Draghi proroga ancora lo stato di emergenza? Cosa sappiamo QuiFinanza Orlando, la crisi e il 2022: l’ultima sfida del sindaco PALERMO – La crisi al comune di Palermo non si è chiusa, ma l’esito appare ormai scontato: gli assessori di Italia Viva non si dimetteranno, continuando la guerra di nervi con il sindaco Leoluca Orlan ...

Ztl a Roma: ok a ingresso temporaneo a veicoli trasporto merci per food delivery Via libera al rilascio dei permessi per la circolazione temporanea nelle Zone a Traffico Limitato del Centro Storico e del rione Trastevere a favore delle imprese e aziende che svolgono attività di fo ...

...esecutivo dinazionale, i partiti si preparano alla campagna elettorale per le amministrative di ottobre. Come è noto, si sarebbero dovute svolgere tra maggio e giugno ma il rinvio è...... che dovrebbe essere discusso in Senato dopo essere giàapprovato alla Camera. Il caso, all'... Uno schema classico: il caso pietoso che assurge anazionale, la legge già pronta per ...PALERMO – La crisi al comune di Palermo non si è chiusa, ma l’esito appare ormai scontato: gli assessori di Italia Viva non si dimetteranno, continuando la guerra di nervi con il sindaco Leoluca Orlan ...Via libera al rilascio dei permessi per la circolazione temporanea nelle Zone a Traffico Limitato del Centro Storico e del rione Trastevere a favore delle imprese e aziende che svolgono attività di fo ...