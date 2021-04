Pass tra regioni: come funziona e come ottenerlo (Di sabato 17 aprile 2021) Tra le tante novità sul fronte delle riaperture dal 26 aprile annunicate ieri dal premier Mario Draghi una delle più attese è sicuramente la ritrovata libertà di spostamento tra le regioni che da mesi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Tra le tante novità sul fronte delle riaperture dal 26 aprile annunicate ieri dal premier Mario Draghi una delle più attese è sicuramente la ritrovata libertà di spostamento tra leche da mesi ...

Ultime Notizie dalla rete : Pass tra Pass tra regioni: come funziona e come ottenerlo ...dal 26 aprile annunicate ieri dal premier Mario Draghi una delle più attese è sicuramente la ritrovata libertà di spostamento tra le regioni che da mesi era impedita. Grande novità è il pass che ...

Torna il "giallo", ma sa tanto di "verde". Partiti: ecco chi vince e chi perde sulle nuove riaperture Ma, soprattutto, si potrà riprendere a spostarsi tra le Regioni, con un pass che attesterà l'avvenuta vaccinazione, l'esecuzione di un test Covid negativo in un arco temporale da definire - si parla ...

Covid, Draghi annuncia il pass tra regioni di colori diversi "Sulle aperture abbiamo preso un rischio ragionato", ha spiegato il premier. Che qui annuncia l'introduzione del pass per gli spostamenti tra Regioni di diversi colori.

Spostamenti tra regioni dal 26 aprile: il ritorno della zona gialla e il "pass" per muoversi anche tra quelle di colore diverso Coronavirus e riaperture. Dal 26 aprile ci sarà il ripristino delle zone gialle, così come deciso dalla cabina di regia, e il governo ha delineato una road map di progressive riaperture in Italia a pa ...

