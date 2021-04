GP Emilia Romagna, Alonso: "Sviluppi alla prova, prossimi 3 GP importanti" (Di venerdì 16 aprile 2021) È di nuovo Imola , a 16 anni dalla vittoria che lo portò verso il titolo mondiale, per Fernando Alonso . Da Renault ad Alpine, da una macchina vincente a un progetto A521 che si trova a dover ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) È di nuovo Imola , a 16 anni dvittoria che lo portò verso il titolo mondiale, per Fernando. Da Renault ad Alpine, da una macchina vincente a un progetto A521 che si trova a dover ...

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Iss: Rt nazionale scende a 0.85. Campania spera l'arancione Valori da potenziale zona gialla, invece, per Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Umbria ...

Orrore in Emilia - Romagna, figlio avvelena la madre e il suo compagno: l'uomo è morto Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto in Emilia - Romagna. Le indagini proseguono seguendo anche un certo riserbo, vista la delicatezza della ...

GP Emilia Romagna, i tempi del primo turno di prove libere LIVE Primo atto a Imola, per il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Sul circuito del Santerno si va in scena per il primo turno di prove libere, con un agguerrito Max Verstappen voglioso di rifarsi subito dal ...

Colori Regioni, nuova ordinanza oggi: Emilia Romagna verso la conferma dell'arancione (ma i numeri sono da zona gialla) Ma in virtù del decreto del governo Draghi che ha sospeso la zona gialla tutte queste regioni dovranno in ogni caso attendere, e sperare che i loro numeri non peggiorino successivamente, per entrare n ...

