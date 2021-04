Covid-19, nuove conferme sull’efficacia della lattoferrina (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Arrivano altre conferme da studi, sia in vitro che in vivo, sugli effetti benefici della lattoferrina contro l’infezione da Covid-19. Si tratta di una proteina naturale multifunzionale in grado di accrescere le difese immunitarie dell’organismo e di svolgere anche un’azione anti-infiammatoria, antibatterica e antivirale. La review appena pubblicata su “International Immunopharmacology” da un gruppo di autori statunitensi e polacchi, evidenzia il ruolo della lattoferrina come immunomodulatore, in grado di contrastare l’eccessiva risposta immune e di facilitare lo sviluppo dell’immunità adattativa. Sulla base dei dati si evince che la lattoferrina può essere di beneficio clinico nel ridurre l’entità di un’aberrante risposta immunitaria, la tempesta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Arrivano altreda studi, sia in vitro che in vivo, sugli effetti beneficicontro l’infezione da-19. Si tratta di una proteina naturale multifunzionale in grado di accrescere le difese immunitarie dell’organismo e di svolgere anche un’azione anti-infiammatoria, antibatterica e antivirale. La review appena pubblicata su “International Immunopharmacology” da un gruppo di autori statunitensi e polacchi, evidenzia il ruolocome immunomodulatore, in grado di contrastare l’eccessiva risposta immune e di facilitare lo sviluppo dell’immunità adattativa. Sulla base dei dati si evince che lapuò essere di beneficio clinico nel ridurre l’entità di un’aberrante risposta immunitaria, la tempesta ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuove Apre a Padova "Spazio CDP", il punto informativo territoriale per imprese e PA ... Trento - Rovereto, Modena, Forlì e Parma e che, nel massimo rispetto delle norme anti Covid, ... l'impegno di Cassa Depositi e Prestiti si è ulteriormente rafforzato con nuove misure straordinarie per ...

Zecchino d'Oro, aperti online i casting per i bimbi piemontesi: tutte le info Dopo l'esperimento riuscito del 2020, messo in campo a causa dell'emergenza Covid - 19, il casting ... In attesa di scoprire chi saranno i piccoli solisti che daranno voce alle nuove canzoni della 64° ...

Covid: India, Delhi impone il coprifuoco notturno (ANSA) – NEW DELHI, 15 APR – Delhi istituisce il coprifuoco notturno da domani alla fine del mese: il provvedimento è stato annunciato oggi dal governatore Arvind Kejriwal, per contenere la diffusione ...

Speranza sulle riaperture: "Guardiamo positivamente ad una nuova fase" Il ministro della Salute sul piano vaccinale: ""Non ci possono essere dubbi o esitazioni, solo vaccinando decine di milioni di italiani riconquisteremo le nostre libertà e la ripresa economica" ...

