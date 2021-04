“Ma sei proprio tu?”. Incantevole anche da bambina. L’attrice italiana incanta tutti con vecchie foto (Di lunedì 12 aprile 2021) Vittoria Puccini, la foto da piccola incanta tutti. Torna sul piccolo schermo l’ex volto storico di Elisa di Rivombrosa nei panni della protagonista de La Fuggitiva. Un momento molto importante nella carriera professionale delL’attrice fiorentina, che continua ad essere una delle attrici più amate ed apprezzate in Italia. Occhi azzurri dallo sguardo intenso, Vittoria Puccini da piccola vantava la bellezza di sempre. Lo scatto preso dal cassetto dei ricordi eppure nonostante gli anni che passano, Vittoria Puccini, oggi mamma di una splendida adolescente, continua a incantare i fan. Impossibile non notare la somiglianza con la figlia Elena, nata dall’amore con Alessandro Preziosi, con cui Vittoria ha condiviso una relazione poi giunta al capolinea. Di tempo ne è passato e oggi L’attrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Vittoria Puccini, lada piccola. Torna sul piccolo schermo l’ex volto storico di Elisa di Rivombrosa nei panni della protagonista de La Fuggitiva. Un momento molto importante nella carriera professionale delfiorentina, che continua ad essere una delle attrici più amate ed apprezzate in Italia. Occhi azzurri dallo sguardo intenso, Vittoria Puccini da piccola vantava la bellezza di sempre. Lo scatto preso dal cassetto dei ricordi eppure nonostante gli anni che passano, Vittoria Puccini, oggi mamma di una splendida adolescente, continua are i fan. Impossibile non notare la somiglianza con la figlia Elena, nata dall’amore con Alessandro Preziosi, con cui Vittoria ha condiviso una relazione poi giunta al capolinea. Di tempo ne è passato e oggi...

Advertising

alekhogws : @brufenhogws io non ce la faccio ma guarda sei proprio piccola e alek’s ckdkco - SimonicoD : @matteosalvinimi Sei Proprio Un Fannullone Di Salvini,In Lombardia Lo Fanno Da Febbraio/Marzo.Kazzaro Della Lega Ladrona - alekhogws : @brufenhogws senti non posso non dirti che sei mini perché lo sei proprio - DottorStrowman2 : RT @stoicosauro: @DottorStrowman2 Per la propaganda rossonera una verità del genere deve essere censurata in ogni modo, sei come il cittadi… - stoicosauro : @DottorStrowman2 Per la propaganda rossonera una verità del genere deve essere censurata in ogni modo, sei come il… -