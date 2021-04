Ingenuity malfunzionamento | primo volo rinviato a non prima del 14 aprileHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 10 aprile 2021) Arriva una notizia dell'ultima ora condivisa dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, e sfortunatamente non è propriamente positiva. A quanto pare dovremo attendere ancora qualche giorno per ilmarziano dell'elicottero, da qualche giorno sganciato sulla superficie e libero di autosostenersi dopo aver trascorso lafase marziana sotto la pancia del rover. In questi giorni il team responsabile del JPL ha eseguito alcuni test, sbloccando le pale ed eseguendo delle prove dei rotori a 50 RPM. L'articolo proviene da HelpMeTech.