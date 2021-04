Michelangelo Russo | “Nella città del degrado | soldi per spiagge e non per cultura”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 9 aprile 2021) di Erika Noschese Un fiume in piena., ex procuratore di Salerno non risparmia attacchi a nessuno, dalla magistratura all’amministrazione comunale di Salerno, fino al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ospite del format di approfondimento Le Cronache Live l’ex procuratore ha attenzionato l’ex Palazzo di Giustizia, definendolo “uno degli esempi più belli dell’architettura di Salerno. La, quanto ad architettura, fa abbastanza schifo: in unamodesta, povera, l’architettura degli anni 50-60 è pessima, in unache se ne cade a pezzi”, ha dichiarato, ricordando che il Palazzo è stato abitato da giudici ed avvocati fin dalla sua nascita e, ha aggiunto, “se c’è stato un primo assassinio del Palazzo di Giustizia è stato per merito di ...