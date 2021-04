La moglie di Inzaghi | “Sto male | chi pensa al Covid come ad una semplice influenza non sa quello che dice”

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’allenatore della Lazio Simonenella serata di ieri è stato trovato positivo al-19, con lui anche. Proprio laha parlato così al Messaggero di questa spiacevole situazione: “Mi hanno detto che capita spesso che ci siano persone che hanno tutti i sintomi delma risultano negative al tampone. E che non sempre il test, specie il rapido, individua la positività. Sto. Mi sto curandose stessi in ospedale. Cortisone, eparina. E’ molto peggio diche si. Guai a chiche è unalo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi”. Foto: Twitter ...

Gaia Lucariello,di Simone, ha raccontato, come hanno scoperto di esser positivi al Covid: le sue ...Lo scrive su Instragram Gaia Lucariello,di Simone, annunciando la positività al Covid di tutta la famiglia. Vaccino AstraZeneca, Locatelli: "Raccomandato uso preferenziale per over 60"...La moglie dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni de “Il Messaggero” della sua positività al Covid-19 e di quella del tecnico biancoceleste: “Mi hanno detto che il test ...Per il resto stanno tutti bene i giallorossi, a cominciare da Iago Falque e Nicolas Viola che scalpitano e sono pronti ad essere rilanciati da Inzaghi che potrebbe anche ... inclusi la moglie Gaia ...