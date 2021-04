Advertising

giornaleradiofm : Usa: Yellen, serve una tassa minima globale sulle aziende: (ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Una tassa minima mondiale su… - messveneto : Usa, Yellen: serve tassa minima globale sulle società: L’obiettivo per il segretario americano al Tesoro è quello d… - iconanews : Usa: Yellen, serve una tassa minima globale sulle aziende - FaccioTommaso : @Phastidio Gli USA hanno gia' una tassazione minima globale 'light' introdotta da Trump, aliquota 10.5% ma calcolat… - solonews1011 : RT @francopizzetti: Banca centrale USA no a bitcoin -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Yellen

Agenzia ANSA

"Stiamo lavorando con i paesi del G20 per un accordo su una tassa minima globale che possa fermare la corsa al ribasso" affermasecondo le anticipazioni del discorso che terrà più avanti nel ..."Stiamo lavorando con i paesi del G20 per un accordo su una tassa minima globale che possa fermare la corsa al ribasso", affermasecondo el anticipazioni del discorso che terrà più avanti nel ...NEW YORK, 05 APR - Una tassa minima mondiale sulle aziende per evitare che si trasferiscano per motivi fiscali. E' la proposta del segretario al Tesoro americano Janet Yellen. "Stiamo lavorando con i ...L’obiettivo per il segretario americano al Tesoro è quello di evitare che le società si trasferiscano per motivi fiscali ...