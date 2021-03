Arriva Disney Plus su Sky Q e Now dal 1 aprile, come attivare (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da giovedì 1 aprile sarà possibile beneficiare di Disney Plus su Sqy Q ma anche sui dispositivi Now. Una nuova partnership tra la piattaforma satellitare e la piattaforma di contenuti cambierà decisamente l’offerta di tante famiglie italiane. La novità sarà effettiva dal 1 aprile in Italia, dopo che gli stessi accordi sono stati siglati altrove nel mondo, ad esempio nel Regno Unito come in Irlanda. Il cambiamento permetterà di vedere tuti i contenuti Disney, Marvel, National Geographic e ancora Star direttamente dalla Home Q senza andare nell’apposita app Disney Plus appunto. Lo stesso identico discorso vale per NOW Smart Stick e NOW Box. L’implementazione di Disney Plus in Sky Q come nei ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da giovedì 1sarà possibile beneficiare disu Sqy Q ma anche sui dispositivi Now. Una nuova partnership tra la piattaforma satellitare e la piattaforma di contenuti cambierà decisamente l’offerta di tante famiglie italiane. La novità sarà effettiva dal 1in Italia, dopo che gli stessi accordi sono stati siglati altrove nel mondo, ad esempio nel Regno Unitoin Irlanda. Il cambiamento permetterà di vedere tuti i contenuti, Marvel, National Geographic e ancora Star direttamente dalla Home Q senza andare nell’apposita appappunto. Lo stesso identico discorso vale per NOW Smart Stick e NOW Box. L’implementazione diin Sky Qnei ...

Advertising

RepSpettacoli : Disney+ arriva su Sky e Now Tv, anche in Italia si stringe l'alleanza tra colossi [aggiornamento delle 15:57] - RedCapes_it : Partnership tra Sky e Disney: Da domani Disney+ arriva su Sky Q e sui dispositivi NOW - DarioConti1984 : Disney arriva su Sky Q e dispositivi Now da domani 1 Aprile: è ufficiale! - RBcasting : Sky e Disney: al via la partnership in Italia. L'app Disney+ arriva su Sky Q e sui dispositivi NOW.… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: L'app Disney+ arriva su Sky Q e sui dispositivi Now -