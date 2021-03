Bergamo | differenziata record a febbraio | quasi 77% | “Grazie alle nuove modalità di raccolta”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 marzo 2021) Si impennaal 77% la percentuale diin città nel mese di2021: è questo l’importante risultato complessivo del mese scorso per quel che riguarda ladei rifiuti a, un risultato in netto incremento rispetto al mese di gennaio 2021 (+3,1%) e rispetto alla media del 2020 (+3,7%). Si tratta di un primo effetto delle novità introdotte a inizio del mese scorso per quel che riguarda ladei rifiuti in città, condi distribuzione e conferimento della frazione ine della plastica. Il 2020 si era chiuso con il nuovoannuo per lain città, giunta a una ...