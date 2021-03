Covid, l'Italia rischia di diventare più rossa: Toscana in bilico. Il Lazio spera nell'arancione dal 29 (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Italia non torna indietro verso allentamenti e solo il Molise spera di tornare in arancione. Per la prossima settimana altre regioni potrebbero aggiungersi al rosso della cartina delle restrizioni. ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) L'non torna indietro verso allentamenti e solo il Molisedi tornare in. Per la prossima settimana altre regioni potrebbero aggiungersi al rosso della cartina delle restrizioni. ...

Advertising

SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - chetempochefa : Oggi #18marzo è la #GiornataNazionale in memoria delle vittime del covid. Esattamente un anno fa venne scattata qu… - sandrogozi : Vedo la possibilità di una nuova leadership europea tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. L'Europa ha bisogno di una… - silvia92745700 : RT @Filomen30847137: Adesso cominciamo con gli animali... #varianteinglese di #COVID19 in un gatto: primo caso in Italia - Filomen30847137 : RT @Filomen30847137: Adesso cominciamo con gli animali... #varianteinglese di #COVID19 in un gatto: primo caso in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Lavoro, associazioni donne: obiettivo 62% occupazione femminile Ma c'è di più: la categoria femminile, oltre a essere sotto impiegata nel mondo del lavoro (prima del Covid in Italia il 50 per cento delle donne lavorava , oggi siamo al 48), viene pagata mediamente ...

Covid, l'Italia rischia di diventare più rossa: Toscana in bilico. Il Lazio spera nell'arancione dal 29 L'Italia non torna indietro verso allentamenti e solo il Molise spera di tornare in arancione. Per la ...se nella stessa regione in queste ore la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid ...

Covid: Italia rischia diventare più rossa, Toscana in bilico Agenzia ANSA Covid: Meloni, 'pochi anziani vaccinati, mettere in sicurezza i più fragili' "Fin dall'inizio -aggiunge- chiediamo di mettere in sicurezza gli anziani, i più fragili e coloro che rischiano di più se contraggono il Covid ma finora il governo non ha voluto ascoltarci. Serve una ...

Zaia in diretta: «Veneto, dati da zona rossa» Il governatore Luca Zaia fa il punto dalla sede della Protezione Civile di Marghera sulla situazione Covid 19 in Veneto oggi venerdì 19 marzo. Al ...

Ma c'è di più: la categoria femminile, oltre a essere sotto impiegata nel mondo del lavoro (prima delinil 50 per cento delle donne lavorava , oggi siamo al 48), viene pagata mediamente ...L'non torna indietro verso allentamenti e solo il Molise spera di tornare in arancione. Per la ...se nella stessa regione in queste ore la percentuale dei posti letto occupati da pazienti..."Fin dall'inizio -aggiunge- chiediamo di mettere in sicurezza gli anziani, i più fragili e coloro che rischiano di più se contraggono il Covid ma finora il governo non ha voluto ascoltarci. Serve una ...Il governatore Luca Zaia fa il punto dalla sede della Protezione Civile di Marghera sulla situazione Covid 19 in Veneto oggi venerdì 19 marzo. Al ...