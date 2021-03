Capello: "Impressionato in negativo da alcuni giocatori della Lazio" (Di giovedì 18 marzo 2021) Con il ko della Lazio nel doppio confronto contro il Bayern Monaco , la Champions League delle italiane volge al termine già agli ottavi di finale. Non succedeva dalla stagione 2015/16. " Il Bayern è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 marzo 2021) Con il konel doppio confronto contro il Bayern Monaco , la Champions League delle italiane volge al termine già agli ottavi di finale. Non succedeva dalla stagione 2015/16. " Il Bayern è ...

Advertising

fonar_apteka : RT @CorSport: #Capello: “Impressionato in negativo da alcuni giocatori della #Lazio” ?? - 1110TFC : RT @CorSport: #Capello: “Impressionato in negativo da alcuni giocatori della #Lazio” ?? - CorSport : #Capello: “Impressionato in negativo da alcuni giocatori della #Lazio” ?? - sportli26181512 : #Capello: “Impressionato in negativo da alcuni giocatori della #Lazio”: L’ex tecnico analizza il ko di #Champions c… - oscarvalle1984 : RT @marco_rogerio_: Capello: 'Cosa ti ha impressionato del Real Madrid?' #Muriel: 'Sicuramente la capacità di giocare anche quando pressav… -