Covid, gli Stati Uniti donano cinque respiratori polmonari alla Regione Campania

La donazione dei cinque respiratori polmonari alla Regione Campania fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari approvato dal governo statunitense a sostegno dell'Italia. Gli Stati Uniti hanno donato alla Regione Campania cinque respiratori polmonari di ultima generazione per la lotta contro il Covid-19. La donazione, che arriva attraverso la Missione

