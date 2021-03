Sanremo | appello di Chiara Ferragni per votare Fedez | scattano le denunce

(Di domenica 7 marzo 2021) Che cosa sarà successo per scatenare il Codacons controe la? L’disui social per faril marito e la Michielin aha determinato il secondo posto per la coppia canora? La medaglia d’argento, comunque, ha causato il finimondo. Eha replicato: “È mia moglie, cosa vi aspettavate?” La canzone die Francesca Michielin “Chiamami per nome” è arrivata al Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha lanciato un appello a 23 milioni di follower dei Ferragnez a votare Fedez a #Sanremo2021. Il Cod… - stanzaselvaggia : Dieci ai Maneskin, zero all’appello inelegante della Ferragni, sei ad Amadeus. Le mie pagelle della finale di… - MediasetTgcom24 : Sanremo 2021, l'appello della Ferragni a votare Fedez mette a rischio di annullamento la classifica #sanremo2021… - Crima22657643 : Ma in tutto ciò Iramaaaaa...? Manca all'appello di Sanremo... #DomenicaIn - MeiMotta : RT @Agenzia_Ansa: Chiara Ferragni ha lanciato un appello a 23 milioni di follower dei Ferragnez a votare Fedez a #Sanremo2021. Il Codacons… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo appello

...per Chiara Ferragni Selvaggia Lucarelli se l'è presa poi con Enrico Mentana che aveva difeso la scelta di Chiara Ferragni di lanciare unper il marito Fedez . " Siamo alle solite:è ...... 3.2 Mi piace: Festival di, Ornella Vanoni super ospite della serata finale L'icona della ... Questo l'della Vanoni prima di lasciare il palco.Come da tradizione: polemiche prima, durante e dopo. Il Festival di Sanremo 2021 non fa eccezione. Così, non appena è calato il sipario ...Extraliscio esclusi dallo speciale sanremese di Domenica In. Elisabetta Sgarbi va all'attacco, Mara Venier replica e la invita a chiamare in diretta ...