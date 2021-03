Hockey pista, Serie A1: Lodi cade a Monza. Forte dei Marmi va in testa! (Di domenica 7 marzo 2021) Non finisce mai di stupire. Questo potrebbe essere il claim della Serie A1 di Hockey pista che, nell’ultimo sabato sera, ha regalato nuovi colpi di scena. Dopo l’anticipo di mercoledì scorso che ha visto il Bassano batte 2-3 in trasferta il Montebello, la serata del 6 marzo ha riservato un colpo di scena inatteso vedendo la capolista Lodi cadere per 4-2 in casa del Lodi, nel derby lombardo, lasciando spazio in vetta al Forte dei Marmi, capace di dilagare 10-3 contro lo Scandiano. A completare il quadro poi, in attesa del posticipo di domani che metterà Trissino e Correggio l’una contro l’altra, ci hanno pensato l’importante affermazione in zona playoff del Sarzana 3-2 sul Valdagno, quelladel Sandrigo per 3-8 nella tana del Grosseto, e quella del ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Non finisce mai di stupire. Questo potrebbe essere il claim dellaA1 diche, nell’ultimo sabato sera, ha regalato nuovi colpi di scena. Dopo l’anticipo di mercoledì scorso che ha visto il Bassano batte 2-3 in trasferta il Montebello, la serata del 6 marzo ha riservato un colpo di scena inatteso vedendo la capolistare per 4-2 in casa del, nel derby lombardo, lasciando spazio in vetta aldei, capace di dilagare 10-3 contro lo Scandiano. A completare il quadro poi, in attesa del posticipo di domani che metterà Trissino e Correggio l’una contro l’altra, ci hanno pensato l’importante affermazione in zona playoff del Sarzana 3-2 sul Valdagno, quelladel Sandrigo per 3-8 nella tana del Grosseto, e quella del ...

Advertising

SassiLive : HOCKEY SU PISTA, SERIE A2, 17^ GIORNATA, HOCKEY PATTINAGGIO MATERA SOFFRE MA RIBALTA GIOVINAZZO A 17” DALLA FINE: 2… - SassiLive : HOCKEY SU PISTA, SERIE A2, 17^ GIORNATA, ROLLER MATERA PIEGA CASTIGLIONE: 5-3 - SulPanaro : Hockey in line, il 7 marzo Scomed Bomporto Under 14 in pista a Ferrara - Puccio_Sterza : @geordie__ @ilpost È vero, l'hockey su pista è proprio uno sport del cavolo... - ziozetti : @pesisssimo @GreenVanilLaura Perché invece nell'hockey pista è tutto rose e fiori? (Con la maglia nera mia figlia) -