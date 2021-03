Federica Pellegrini a Sanremo 2021 | biografia | fidanzato e cachet per il Festival

Leggi su tpi

(Di sabato 6 marzo 2021)è tra le ospiti della serata finale deldi: ecco chi è la campionessa di nuoto che animerà l’ultima puntata della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda come di consueto su Rai 1.Nata a Mirano il 5 agosto del 1988, è figlia di Cinzia Lionello, appassionata di nuoto e primogenita di un ex campione italiano di lotta greco-romana, e Roberto, barman in un albergo. È stata proprio la madre ad avviarla al nuoto sin da piccola, iscrivendola ai corsi avanzati nella piscina della società Serenissima.disputa le sue prime gare già all’età di 6 anni e si affida alla guida tecnica di Massimiliano Di Mito, che la segue ...