Lazio – Torino, si attende la decisione del giudice sportivo (Di giovedì 4 marzo 2021) Come successo con Juventus e Napoli, Lazio-Torino non si è giocata causa Covid-19. In quell’occasione era stato assegnato il 3-0 a tavolino in favore della Juve, decisione poi tramutata in un rinvio del match a data da destinarsi. A tal fine il Torino ha depositato presso il giudice sportivo della Lega di Serie A il preannuncio di ricorso. I granata sostengono si aggrappano al precedente dello Juventus Stadium, sostenendo come il rinvio del match sia stato dovuto a cause di forza maggiore. Proprio il rinvio sembrerebbe essere la decisione più plausibile per Lazio-Torino. Il Torino torna ad allenarsi, domenica trasferta a Crotone Nel frattempo il Torino è tornato ad allenarsi in gruppo per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Come successo con Juventus e Napoli,non si è giocata causa Covid-19. In quell’occasione era stato assegnato il 3-0 a tavolino in favore della Juve,poi tramutata in un rinvio del match a data da destinarsi. A tal fine ilha depositato presso ildella Lega di Serie A il preannuncio di ricorso. I granata sostengono si aggrappano al precedente dello Juventus Stadium, sostenendo come il rinvio del match sia stato dovuto a cause di forza maggiore. Proprio il rinvio sembrerebbe essere lapiù plausibile per. Iltorna ad allenarsi, domenica trasferta a Crotone Nel frattempo ilè tornato ad allenarsi in gruppo per la ...

