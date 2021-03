Sanremo 2021, Malika Ayane mostra i graffi sulle braccia e rivela: “Sono finita al pronto soccorso per colpa della mia gatta” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una vigilia a dir poco spiazzante per Malika Ayane a Sanremo. Pochi giorni prima di partire per il Festival, la cantante – che stasera debutta in gara con la canzone Ti piaci – è infatti finita al pronto soccorso a causa dei graffi che le ha procurato la sua gatta. «Voglio salire sul palco, divertirmi e possibilmente essere favolosa», ha annunciato a poche ore dal debutto l’artista, che vestirà Giorgio Armani (lo stilista firma anche i look sanremesi di Fiorello, Claudio Santamaria, Diodato, della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e Francesco Gabbani). Poi la rivelazione shock, per dirla alla D’Urso, fatta al Corriere della Sera motivando i graffi al braccio: «Ho provato a portare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una vigilia a dir poco spiazzante per. Pochi giorni prima di partire per il Festival, la cantante – che stasera debutta in gara con la canzone Ti piaci – è infattiala causa deiche le ha procurato la sua. «Voglio salire sul palco, divertirmi e possibilmente essere favolosa», ha annunciato a poche ore dal debutto l’artista, che vestirà Giorgio Armani (lo stilista firma anche i look sanremesi di Fiorello, Claudio Santamaria, Diodato,direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e Francesco Gabbani). Poi lazione shock, per dirla alla D’Urso, fatta al CorriereSera motivando ial braccio: «Ho provato a portare ...

