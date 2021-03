Meteo Italia al 17 marzo, ultime chance per il freddo (Di mercoledì 3 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI La prima quindicina di marzo dovrebbe garantirci una discreta variabilità atmosferica, le condizioni Meteo climatiche potrebbero risentire infatti di variazioni imponenti a livello di circolazione generale emisferica. Le correnti atlantiche potrebbero riprendere a spingere con foga in direzione ovest, costringendo il gelo a una progressiva ritirata verso est. Atlantico che potrebbe, ovviamente, generare strutture depressionarie secondarie capaci di inserirsi sul Mediterraneo dando luogo a peggioramenti più o meno consistenti. La consistenza dipenderà da una serie di fattori, in primis dalle eventuali ondulazioni delle correnti d’aria d’alta quota. Tali oscillazioni, come ben sappiamo, sono in grado di pilotare masse fredde verso sud e l’inserimento del freddo sui nostri mari ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI La prima quindicina didovrebbe garantirci una discreta variabilità atmosferica, le condizioniclimatiche potrebbero risentire infatti di variazioni imponenti a livello di circolazione generale emisferica. Le correnti atlantiche potrebbero riprendere a spingere con foga in direzione ovest, costringendo il gelo a una progressiva ritirata verso est. Atlantico che potrebbe, ovviamente, generare strutture depressionarie secondarie capaci di inserirsi sul Mediterraneo dando luogo a peggioramenti più o meno consistenti. La consistenza dipenderà da una serie di fattori, in primis dalle eventuali ondulazioni delle correnti d’aria d’alta quota. Tali oscillazioni, come ben sappiamo, sono in grado di pilotare masse fredde verso sud e l’inserimento delsui nostri mari ...

