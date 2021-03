Mercato auto Italia 2021: grande crisi nel settore (Di martedì 2 marzo 2021) Come la maggior parte dei settori, in questo difficile periodo anche quello automobilistico è in forte crisi. Dopo l’inizio negativo di gennaio il Mercato d’auto in Italia ha registrato una forte perdita anche a febbraio. Mercato auto Italia: come saranno i prossimi mesi? I dati parlano chiaro, dopo il mese di gennaio negativo anche febbraio Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Come la maggior parte dei settori, in questo difficile periodo anche quellomobilistico è in forte. Dopo l’inizio negativo di gennaio ild’inha registrato una forte perdita anche a febbraio.: come saranno i prossimi mesi? I dati parlano chiaro, dopo il mese di gennaio negativo anche febbraio

SensoDiNausea : RT @aless_seo: @SensoDiNausea Ah be contenti loro... Auto: a febbraio Stellantis -13% - ClubAlfaIt : I tre misteri degli incentivi auto #AutoElettriche #Mercato #NotizieAuto - A_I_R_A_ : ?? AUTO, IL MERCATO NON RIPARTE: A FEBBRAIO IN ITALIA #IMMATRICOLAZIONI IN CALO DEL 12,3% #Stellantis, con i due mo… - BollettinoIl : AUTO, calano le #immatricolazioni: giù del 13,1% nel primo bimestre dell’anno. «Nei mesi estivi il 60% degli incent… - alfrig409 : RT @FranFerrante: Il mercato auto resta in crisi (-12,3% a febbraio, -13,9% a gennaio). I costruttori reagiscono chiedendo proroga incentiv… -