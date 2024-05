Dalle tragedie si può uscire più forti e sicuri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Norcia (Perugia), 5 maggio 2024 – C’è un presente e un domani. Castelluccio di Norcia ha un futuro: ha messo le radici oggi per far risplendere nuovamente il borgo.può nascere speranza solo se l’esperienza e le nuove tecnologie vengono messe a frutto. Il rischio concreto è che i borghi continuino a spopolarsi perdendo abitanti. "Dopo ogni terremoto dobbiamo dare il meglio per ricostruire e per favorire il mantenimento delle comunità" ha detto il commissario Guido Castelli. Un percorso pubblico-privato ha consentito di consegnare i lavori del primo contratto. Lavori che valgono 23 milioni di euro su un totale di circa 68 milioni che serviranno a realizzare uno dei progetti più all’avanguardia della storia delle ricostruzioni italiane: l’intero borgo verrà isolato sismicamente. E avrà un futuro. Se dal post terremoto arriva una lezione ...