Il manifesto del Pse | Mai con l' estrema destra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 5 maggio 2024) AGI - "Non coopereremo mai né formeremo mai una coalizione con l'". Questa è la promessa irremovibile agli elettori che i leader politici progressisti hanno fatto a Berlino, in Germania. Il Pse sarà sempre "una voce affidabile e forte contro l'estremismo die per la nostra democrazia. Ciò significa nessuna cooperazione o alleanza con ECR o ID al Parlamento europeo". FdI fa parte dell'eurogruppo Ecr, la Lega dell'eurogruppo ID. Questa promessa è stata fatta oggi in una conferenza ad alto livello del PSE a Berlino, che ha visto la partecipazione del Cancelliere tedesco Olaf Scholz, del Presidente del PSE Stefan Lofven, del candidato comune del PSE Nicolas Schmit, del Segretario generale del PSE Giacomo Filibeck, del co-leader dell'SPD Lars Klingbeil, della Spitzenkandidat Spd Katarina Barley, del Segretario Generale ...