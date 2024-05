Scoperti enzimi che convertono sangue ABO nel sangue O

(Di sabato 4 maggio 2024) Ricercatori della Technical University of Denmark, Danimarca (DTU) e dell’Università di Lund, Svezia, hanno scoperto, prodotti dal batterio intestinale Akkermansia muciniphila (A. muciniphila), che, se mescolati con i globuli rossi, sono in grado di rimuovere gli zuccheri specifici che compongono gli antigeni A e B nei gruppi sanguigni umani del sistema ABO. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature Microbiology. Il gruppo sanguigno è una delle più importanti caratteristiche di un individuo ed è determinato geneticamente ed ereditato da entrambi i genitori. La classificazione dei gruppi sanguigni avviene sulla base di particolari molecole, denominate antigeni, presenti sulla superficie di alcune cellule del, i globuli rossi. Sono stati classificati oltre 700 tipi di antigeni, che possono essere ...

