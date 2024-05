MOGAS piange la perdita del suo amato Fondatore e Presidente del consiglio di amministrazione Vincent Louis Mogas

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 5 maggio 2024) HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–, morto il 2 maggio 2024 a Houston, nel Texas.ha trascorso la sua vita creando un’impresa per la produzione di valvole e una cultura aziendale che rappresenta bontà.Industries è stata costituita nel 1973, quandoacquistò una piccola officina a Houston, ottenendo di lì a poco i diritti a fabbricare e manutenzionare valvole a sfera Cameron Iron Works. Sotto la leadership distudiò i guasti alle valvole e creò un reparto R&S per personalizzare valvole per specifiche applicazioni. Fin dal 2000 l’azienda ha aperto uffici vendita e centri di assistenza in vari paesi e regioni geografiche: Australia, Cina, Europa, Canada, Sud America, Medio Oriente e India. Sin dagli inizi ...