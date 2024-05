Bavaglio! Le balle di Conte e sinistra sulla libertà di stampa | quando erano al governo

Una questione di soldi e la solita retorica anti-governo. Il caso legato al monologo di Antonio Scurati saltato in Rai continua a scatenare le polemiche. "Per tanti, noi tra questi, difendere la libertà non ha prezzo. Per alcuni invece vale 1.800 euro al minuto", afferma su X il presidente dei ... Continua a leggere>>