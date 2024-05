Studente italiano di 25 anni incaprettato  dalla polizia negli Usa | i genitori chiedono giustizia

Sbattuto per terra con la faccia schiacciata sull’asfalto, poi portato in cella in una stazione di polizia e "incaprettato": legato mani e piedi, con una cinghia che legava i piedi alle manette dietro la schiena, per poi venire tirato per 13 minuti. È quanto ha subito Matteo Falcinelli, studente ... Continua a leggere>>