Ipotesi Alta Corte per giudicare le toghe - accordo su separazione carriere

(Di domenica 5 maggio 2024) Confermata la presentazione di un disegno di legge costituzionale per ladelledei magistrati entro le prossime elezioni europee, come annunciato dal Guardasigilli Carlo Nordio durante un incontro a Palazzo Chigi. L'incontro, a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano, i sottosegretari di Via Arenula, i presidenti delle Commissioni di Camera e Senato e i responsabili Giustizia dei partiti di maggioranza, è stato l'occasione per fare il punto sulle priorità del governo in materia di riforme del sistema giudiziario.Oltre alladelle, tra i temi discussi figurano l'accelerazione dell'iter per l'eliminazione dell'abuso d'ufficio e l'istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura (CSM). In particolare, per quanto ...