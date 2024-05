Non ha senso professare oggi l' antifascismo - chi sono i nemici della democrazia | l' affondo di Battista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) «Il clima che si respira? Pessimo. Non voglio usare cautele linguistiche: stiamo rivivendo gli anni Trenta del secolo scorso, ma in peggio. Stavolta infatti il delirio non coinvolge solo una o due nazioni, ma tutto il mondo occidentale, dalle università americane a quelle italiane, passando per Parigi...».Cosa sta succedendo? «Il 7 ottobre, il genocidio degli ebrei a opera di Hamas, ha fatto da detonatore a una nuova esplosione dell'antisemitismo di massa. L'obbrobrio sadico perpetrato dai terroristi islamici ha scatenato un odio nei confronti delle vittime anziché verso gli aguzzini: chiamiamo “resistente” il boia e “oppressore” il perseguitato».Perché avviene tutto questo? «Perché l'Occidente si odia, da sempre. Anche il comunismo e il fascismo avevano alla base l'odio dell'Occidente per se stesso e il proprio modello sociale, complesso, competitivo, valoriale e democratico».Si ...