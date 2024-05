Madonna prova lo show sulla spiaggia di Copacabana - fan impazziti

(Di domenica 5 maggio 2024) Fan dihanno preso d'assalto l'iconicadia Rio, in Brasile per assistere alle prove del grande concerto gratuito della superstar il 4 maggio sera, ultima tappa del suo Celebration Tour mondiale.Hanno scattato foto e cantato con lei, sul palco con i ballerini per i preparativi finali, e si sono emozionati applaudendo quando hanno visto la bandiera brasiliana protagonista di una coreografia. Si prevede la partecipazione di oltre un milione di persone a quello che viene già definito il più grandedei 40 anni di carriera della cantante pop.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2024/05/-lo--d.mp4"/video

Il prossimo 4 maggio la cantante Madonna si esibirà in Concerto sulla spiaggia di Copacabana di Rio de Janeiro, in Brasile. L'annuncio arriva dalla banca Itaú, sponsor dell'evento, che sarà unico nel suo genere e totalmente gratuito. Secondo le stime, sono attese almeno tre milioni di persone ... Continua a leggere>>

Sale la febbre a Rio de Janeiro per il concerto gratuito di Madonna che sta per salire sul palco da 800 metri quadrati montato sulla spiaggia di Copacabana per l'ultima tappa del 'The Celebration Tour', con cui l'iconica artista festeggia i 40 anni di carriera. Considerata la capienza dell'area - ... Continua a leggere>>

madonna, il concerto dei record con oltre due milioni di persone sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro - Sale la febbre a Rio de Janeiro per il concerto gratuito di madonna che sta per salire sul palco da 800 metri quadrati montato sulla spiaggia di Copacabana per l'ultima tappa del 'The Celebration Tour ... Continua a leggere>>

madonna sbarca in Brasile e diventa cittadina onoraria di Rio de Janeiro - Min. di lettura Il 4 maggio madonna terrà un epocale concerto sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, con centinaia di migliaia di persone attese. Un evento gratuito per chiudere nel migliore ... Continua a leggere>>

Meloni all’Esercito: grazie per lo straordinario lavoro che svolgete ogni giorno - Roma, 4 mag. (askanews) – “Nel giorno del 163° Anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano desidero ancora una volta ringraziare tutti gli uomini e le donne in uniforme per lo straordinario la ... Continua a leggere>>