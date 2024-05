LIVE Atletica - World Relays 2024 in DIRETTA | la 4×100 di Jacobs e Tortu vola a Parigi! Impresa 4×400 donne | è ai Giochi!

Leggi tutta la notizia su oasport

3.42. Queste le squadre qualificate per la finale e per idinella: Italia, Canada, Irlanda, Gran Bretagna, Polonia, Francia, Usa e Norvegia. Tanta Europa! 3.41: Tiene fino alla fine la Norvegia e conquista una splendida qualificazione per finale soprattutto per i! Domina in scioltezza la squadra statunitense con 3'24?76, seconda la Norvegia con 3'26?89, il Belgio potrà rifarsi nei ripescaggi 3.40: All'ultimo cambio Usa, Norvegia, Belgio 3.39: A metà gara Usa, Norvegia, Belgio 3.38: Al primo cambio Usa, Norvegia, Belgio 3.32: E' il momento della quarta e ultima batteria della. Non parte la Nigeria, solo cinque squadre al via, queste le ...